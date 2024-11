Noto negozio di ottica pontino svaligiato nella notte | ingente il bottino

Leggi su Dayitalianews.com

Un colpo in pieno centro cittadino ha scosso la tranquillità di Latina lascorsa. Un gruppo di ladri ha preso di mira undisituato su corso della Repubblica, lasciando dietro di sé danni significativi e undi valore ancora da quantificare.Ladri in Azione: Un Colpo Pianificato con CuraIl furto è stato scoperto questa mattina presto, quando è stato lanciato l’allarme alla polizia, che è prontamente intervenuta sul luogo. Gli agenti della Squadra Volante, insieme agli specialisti della Scientifica, hanno effettuato un sopralluogo per raccogliere le prime prove.I malviventi sembrano aver agito intorno alle ore 4:00 del mattino, scegliendo come bersaglio ilal Corso“. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno agito con destrezza, iniziando con il girare le telecamere di sorveglianza per evitare di essere ripresi.