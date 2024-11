Non sei una brava madre Martina Colombari le accuse a lei e al figlio Achille e la replica

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Non sei una”.stavolta non ci sta e risponde a tono, ma sembra con grande eleganza alle critiche che alcuni utenti dei social le riservano. Spesso infatti, nonostante sia e rimanga da tempo una icona di eleganza e unadevota, le avversità delstanno impattando anche sulla sua vita pubblica. Lachiaramente continua a sostenere il giovane nel suo percorso di crescita personale e di recupero, dimostrando forza e resilienza in una fase particolarmente complessa della loro vita. Negli ultimi mesi,dell’ex Miss Italia e dell’ex calciatore Billy Costacurta, ha affrontato un percorso di disintossicazione per affrontare problemi legati all’abuso di sostanze.>> “Vergognati”.Costacurta è tornato ed è subito bufera, la foto che lo mette nei guaiIl giovane ha recentemente condiviso pubblicamente i progressi ottenuti, dichiarando di essere sobrio da diversi giorni e di voler ricostruire la propria vita su basi più solide.