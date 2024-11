Rompipallone.it - Milan, sfida alla Lazio per il nuovo centrocampista: è un talento della Serie A

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 29 Novembre 2024 11:32 di Giancarlo SpinazzolaIl mercato invernale si avvicina e ilcerca rinforzi in mediana: pronto il sorpassoper aggiudicarsi il giovane talentoIlè al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della finestra di mercato di gennaio, con un occhio attento ai giovani talenti della Serie A e non solo. Il club rossonero sta monitorando con attenzione diversi profili, e tra i candidati del nostro campionato figurano il franco-marocchino Reda Belahyane dell’Hellas Verona, e il danese Morten Frendrup del Genoa. Tra le opzioni estere, invece, hanno impressionato Lucas Gourna-Douath del Salisburgo e lo statunitense Johnny Cardoso del Betis.Tuttavia, c’è un nomesul taccuino dei rossoneri che sembra incarnareperfezione il mix di talento e prospettiva che ilricerca.