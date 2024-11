Linkiesta.it - L’offensiva dei ribelli siriani contro il regime di Assad

Per la prima volta dal 2016, la resistenzaildi Bashar al-è riuscita a entrare nei sobborghi occidentali di Aleppo, lanciando la più efficace e importante offensiva su vasta scala degli ultimi annile forze governative. Per sfondare le linee difensive del, ihanno utilizzato due autobombe conquistando tre quartieri periferici della seconda città più importante del Paese, che per anni è stata il simbolo della guerra civile e che fu riconquistata proprio nel 2016 dalle truppe di Bashar al-, con il sostegno di Russia e Iran. I, appartenenti a diverse fazioni tra cui Hayat Tahrir al-Sham (Hts) e gruppi sostenuti dalla Turchia, hanno lanciatomercoledì 27 novembre, avanzando rapidamente nel nord-ovest della Siria. Attraverso i social media, hanno diffuso mappe e avvisi esortando i civili ad abbandonare le aree più a rischi, invitandoli a spostarsi nei quartieri orientali di Aleppo.