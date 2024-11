Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Ruka 2024 in DIRETTA: azzurri in difficoltà con i materiali, Barp ci prova, attesa per Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.07: Golberg terzo al km 1.513.07: Ree primo al km 6.5, Nyenget secondo al km 1.1, Halgvaon secondo al km 3.113.06: Vanno forte i francesi, Jouve quinto al km 5, Chappaz secondo al km 3.113.05:è 14mo a 21? al km 3.113.04: Poromaa quarto al km 1.1, Faehndrich quarto al km 3.1, Ree in testa al km 3.1 con 15? di vantaggio su Brugger13.04: Halfvaon secondo al km 1.5. Ha smesso di nevicare e questo potrebbe avvantaggiare chi parte da ora in poi13.03: Al km 5 Ree sempre primo, cala Iversen che scende al quarto posto13.03: Al km 6.5 De Fabiani quinto a 37? da Brugger13.02: Jouve è quarto al km 3.113.01:è 16mo a 14? dalla testa al km 1.513.00: McMullen terzo anche al km 3.113.00:migliore deglial km 1.1, 22mo a 9? da Ree12.