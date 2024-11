Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: uno-due Ferrari con una mescola di svantaggio! La McLaren insegue

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.16 Leclerc rientra in pista dopo una velocissima sosta ai box. Sainz vola in 1:24.926, Piastri risponde con le medie in 1:24.470.15.14 Leclerc gira in 1:24.029 e quasi migliora il suo tempo precedente. Sainz 1:25.506, Piastri 1:24.464, Russell 1:25.349. Hamilton non pervenuto in 12a posizione in 1:26.666.15.12 I piloti proseguono con le simulazioni di passo gara. Verstappen in 1:27.033, Norris 1:26.613. Altri, con molta meno benzina, forse lavorano per la Sprint e sono sull’1:24alto.15.10 Leclerc chiude un giro con le hard in 1:25.399, se si tratta di simulazione di passo gara sarebbe davvero un tempo clamoroso!15.09 Verstappen gira in 1:27.520, Russell in 1:26.449. Attenzione di nuovo a Gasly che vola nel T2. Il francese chiude in quarta posizione a 661 millesimi da Sainz.