L' Italia è troppo pigra e troppo analfabeta digitale per darsi davvero alla pirateria informatica

C’era stato un momento nel quale tutta l’industria culturale mondiale sembrava dover capitolare a causa dellaaudiovisiva. Poco più di un decennio fa si davano per buoni foschi scenari di imminente apocalisse, si leggevano titoli tipo “La fine imminente del cinema”, “Ecco chi bloccherà la musica”, cose così, mentre il De Profundis suonava quelle che potevano essere le sue ultime note. L’uomo è sempre inclinetragicità. E va detto che questa tendenza ci ha fatto vedere, leggere, ascoltare cose parecchio belle. All’epoca, sul New York Times si leggeva che l’epicentro dellaera l’, “il paese del tarocco e dell’illegalità audiovisiva”, dando per buona la tesi che sarebbe servita una massiccia azione punitiva contro l’illegalità per fermare tutto questo. Questa azione non c’è stata.