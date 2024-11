Ilgiorno.it - Legnano capitale italiana del basket "Special Olimpics"

(Milano), 29 novembre 2024 - Il grande sport fa tappa a, che domenica 1° dicembre si trasformerà nelladelOlympics". Sui parquet del PalaParma e del PalaDante andranno in scena gli incontri di *Divisioning* in vista del Torneo “2025”, un appuntamento che promette spettacolo, inclusione e sportività. L’evento, organizzato dalla società "Castoro Sport" in collaborazione con i "Knights", rappresenta un momento chiave per definire i gironi del torneo che prenderà il via a gennaio 2025. Ma è anche molto di più: è una celebrazione dello sport inclusivo, che unisce atleti con e senza disabilità sotto il segno delunificato. Dalle 9:30 alle 15:00, il pubblico potrà assistere alle gare che vedranno protagoniste 22 squadre provenienti dall’area Nord-Ovest d’Italia, sotto la supervisione dello Staff Tecnico Nazionale di "Olympics Italia".