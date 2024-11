Linkiesta.it - La Romania potrebbe presto non essere più un’eccezione nell’Europa centro-orientale

Leggi su Linkiesta.it

In Europa, laè stata finora considerata. A differenza di quasi tutti gli altri Stati Ue della regione – Ungheria, Polonia, Cechia, Slovacchia, Slovenia e Croazia – Bucarest era sembrata relativamente immune all’ondata di illiberalismo che ha spazzato, con varie intensità, l’Europa post-comunista. Il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali della scorsa settimana suggerisce che questo stato d’eccezionefinire. Non soltanto il candidato più votato è stato il nazionalista filoputiniano C?lin Georgescu (22,3 per cento dei voti), ma George Simion, leader di Aur (Alleanza per l’unione dei romeni, Alian?a pentru Unirea Românilor in romeno), formazione di estrema destra, ha ottenuto il 13.9 per cento. Poiché i due condividono molte posizioni (russofile, euroscettiche e anti-atlantiste in politica estera; illiberali, in politica interna), si può concludere che più di un terzo dell’elettorato romeno – oltre il trentasei per cento – sembra supportare forze apertamente contrarie al modello di democrazia liberale che, pur con molti limiti, si è imposto nel paese dopo la caduta del dittatore comunista Nicolae Ceau?escu nel 1989.