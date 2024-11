Romadailynews.it - La focaccia, una tradizione culinaria neolitica

Uno studio pubblicato su Scientific Reports (Nature Portfolio) rivela che durante il Neolitico recente, tra 7000 e 5000 a.C., le comunità agricole della regione della Mezzaluna Fertile del Vicino Oriente, svilupparono unapiuttosto complessa che prevedeva la cottura degli alimenti e in particolare di grandi pagnotte di pane e di “focacce” con diversi gusti su speciali vassoi noti agli archeologi come vassoi di “sgusciatura”.I vassoi di sgusciatura erano contenitori con una grande base ovale e pareti basse, realizzati in argilla grezza, che si differenziavano dai vassoi comuni per la loro superficie interna, segnata da impronte o incisioni ruvide disposte in modo ripetuto e regolare.I resti dei vassoi ritrovati, secondo gli archeologi provengono dai siti di Mezraa Teleilat, Akarçay Tepe e Tell Sabi Abyad, situati nell’area tra Siria e Turchia e secondo le analisi fatte sui frammenti di ceramica, eseguite presso le Università di Istanbul e Koç (Turchia), risalirebbero a un periodo compreso tra il 6400 e il 5900 a.