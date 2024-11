Lanazione.it - "I nostri gioielli realizzati in marmo. La cava di Figline ci ha ispirato"

"Ce lo chiedevano tanti turisti: ma c’è un gioiello che rappresenta la Toscana?". E così un giorno Vanessa Vignoli, che con Paolo Magini è titolare della Gioielleria Ivy, in piazza Santa Maria delle Carceri, ha guardato fuori dalla finestra di casa: abita ae laè stata l’ispirazione. E così è nata l’idea dei "Marmini",con il, che è la pietra simbolo della Toscana, proposti con oro e brillanti. "Quando mi sono trovata davanti alladiverde, l’illuminazione: realizzarecon la pietra che rappresenta Prato", racconta Vignoli. La cosa complicata è stata trovare una marmeria che si rendesse disponibile a occuparsi di ‘in miniatura’, ma alla fine l’ha trovata a Querceta, la marmeria Menchini. "Una volta lì dentro, però, gli altri marmi mi hanno suggerito che sono proprio queste pietre a parlare della nostra Toscana: e così abbiamo deciso di adoperare per ianche ilbianco di Carrara, il Portoro (nero con striature d’oro), rito tra la Toscana e Porto Venere, ilmarrone Imperador e unceleste, l’unico non toscano", precisa Vignoli.