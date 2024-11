Ho sconfitto il cancro L’annuncio dell’attore festa grande dopo la notizia del mito del cinema

Leggi su Caffeinamagazine.it

un lungo e difficile percorso di battaglia contro il, l’attore ha condiviso su Instagram un aggiornamento sulla sua salute entusiasta e pieno di speranza. A nove anni dalla diagnosi di una malattia che sembrava terminale, l’attore ha rivelato di essere finalmente libero dal. “Aggiornamento sulla salute: finalmente libero dal, con gratitudine ed entusiasmo per un futuro luminoso. Grazie per tutto il vostro supporto, sempre”, ha scritto nella didascalia del suo post, aggiungendo un toccante ringraziamento ai suoi fan.Nel video che ha accompagnato il suo messaggio, l’attore ha raccontato di essere in procinto di sottoporsi a un’ultima chemioterapia, dove avrebbe eliminato l’ultima parte di tumore rimasto nel suo corpo. “È stato un percorso duro e mi ha insegnato davvero come vivere il momento e godermi ogni istante della vita”, ha spiegato l’attore, che ha voluto condividere il suo lungo viaggio con i suoi follower.