Oasport.it - Halep attacca l’ITIA per la disparità di trattamento: i casi Sinner e Swiatek molto diversi da quello della rumena

Leggi su Oasport.it

Hanno fatto non poco rumore le dichiarazioni di Simonasu quanto stabilito dalnei confrontin.2 del mondo, Iga, squalificata per un mese perché trovata positiva a un test antidoping del 12 agosto, alla trimetazidina. Una sostanza proibita presente a sua insaputa nella melatonina che la giocatrice polacca prendeva per supplire al jet-lag.La n.2 WTA ha patteggiato per una sanzione che, nei fatti, ha quasi completamente scontato, dal momento che vanno considerati i 22 giorni scontati nel periodo di sospensione provvisoria (dal 12 settembre al 4 ottobre). Ne rimangono otto, individuati tra il 27 novembre e il 4 dicembre. Si è parlato dunque delle differenze tra questo caso e quelli di Jannike di. Ebbene, le differenze sono sostanziali.DIFERENZE TRAnon ha saputo riconoscere entro 10 giorni l’originecontaminazione, mentresì e per questo motivo è stata sospesa e non si potuta avvalererevocasospensione provvisoria.