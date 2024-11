Sbircialanotizia.it - ‘Festival del Cuore 15’, il 4 dicembre a ‘Spazio Novecento’ il Charity Gala per progetti di solidarietà

L'evento di beneficenza, giunto alla sua quindicesima edizione, vuole raccogliere fondi per aiutare in particolare ragazzi con patologie particolari, persone con disabilità, minori e donne in difficoltà. Una serata diper aiutare chi ne ha più bisogno e raccogliere fondi per realizzaredi, andrà in scena mercoledì 4, a Roma, presso .L'articolodel15’, il 4ilperdiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.