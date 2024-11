Ilrestodelcarlino.it - Falconara non ce la fa a passare il Rubicone

3 PARZIALI: 21-25, 24-26, 14-25 VOLLEY GAME T-TRADE GROUP: Silvestrelli 8, Terranova 8, Magini 6, Galdenzi 7, Guccirdi 9, Mengoni 1, Ricci 3, Andreanelli, Ravaldini e Recanatini (libero), n. e. Greganti, Sabbatini, Ausili e Ionna. All. Persico SAB GROUP: Mazzotti 16, Bonatesta 15, Bellomo 10, Procelli 6, Nori 2, Gherardi 4, Marazzi 1, Massaro, Zammarchi 2, Farina, Carlini e Sacchetti (libero), n.e Graziani. All.Mascetti Arbitri: De Luca e Rocchi.Troppo forte ilper. La vicecapolista passa senza lasciare neanche un set ai padroni di casa. La T-Trade non è perfetta e invece lo doveva essere per contrastare undi qualità. Gli ospiti partono piano per poi accelerare in attacco. I falchetti reagiscono bene nel secondo parziale, alzando il muro e migliorando nel contrattacco.