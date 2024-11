Oasport.it - DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: inizia la qualifica Sprint, è Ferrari contro McLaren!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.37 Verstappen si inserisce al terzo posto a 0.424.18.37 Leclerc al comando! 0.105 su Sainz, 3° Norris a 0.629.18.37 Sainz in vetta con ben 0.524 su Norris!18.36 Chiaramente ora i tempi sono destinati a migliorare progressivamente.18.36 Russell sale in seconda piazza a soli 26 millesimi da Norris.18.36 Piastri invece non brilla ed è solo 6° a ben 0.771 dal compagno di squadra.18.35 Tempone di Norris. Rifila ben 0.474 a Leclerc.18.34 Verstappen si ferma a soli 32 millesimi da Leclerc. Ma lestanno già volando.18.34 Leclerc si porta al comando con 0.148 su Bottas.18.33 1'23?543 per Sainz, è lento: dietro Bottas.18.31 Subito in pista le due, attendono ai box le.18.31 La pista dall'alto.