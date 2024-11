Anteprima24.it - Consiglio Nazionale ANCI, tre i rappresentanti sanniti: c’è il sindaco di Paupisi

Tempo di lettura: 2 minutiGià designato in occasione dell’Assemblea regionale tra i delegati per l’elezione del nuovo Presidentedi, da oggi ildi, Salvatore Coletta, fa parte delinsieme ad altri 2: Filomena Di Mezza, consigliere comunale a Telese e Antonio Di Maria, consigliere di Santa Croce del Sannio. “Sono particolarmente orgoglioso ed onorato di rappresentare le istanze dei nostri territori all’interno del, la più grande comunità istituzionale del Paese – dichiara ilSalvatore Coletta -. Si tratta di una grande opportunità per confrontarsi, costruire relazioni e progetti per il nostro territorio. Questo ruolo mi permetterà di contribuire attivamente al dibattito sulle politiche per gli enti locali, mettendo al centro la qualità dei servizi ai cittadini, il sostegno alle famiglie, alle imprese e lo sviluppo territoriale”.