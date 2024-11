Iodonna.it - Combatte le rughe, idrata la pelle e rinforza i capelli: la zucca è l'ingrediente perfetto per la beauty routine autunnale

Simbolo dell’autunno e protagonista indiscussa delle ricette di stagione, lanon è solo un alimento versatile e gustoso, ma anche un prezioso alleato per la cura dellae dei. Ricca di vitamine, minerali e antiossidanti, le sue proprietà benefiche la rendono unchiave nei trattamenti di bellezza, sia industriali che fai-da-te. Dalla lotta ai segni del tempo alla cura dei, lasi dimostra unnaturale dai mille utilizzi. Tutti i benefici della: 10 cose da sapere guarda le foto, proprietà anti-age per unapiù giovaneLasi distingue per il suo alto contenuto di vitamine A, C ed E, che contribuiscono a contrastare l’invecchiamento cutaneo.