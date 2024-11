Quotidiano.net - Ceo Engineering Brasile, 'l'algoritmo IA evoluto pone quesiti'

L'intelligenza artificiale è uno dei grandi temi di attualità ma è una realtà che esiste da quasi un secolo. Tuttavia oggi se ne parla molto per almeno per un paio di ragioni secondo il Ceo di, Filippo Di Cesare. Sia perché per la prima volta l'IA tocca "il linguaggio, alla base della nostra evoluzione e proprio dell'essere umano", sia perché "tecnicamente è la prima volta che unè capace di svolgere più compiti". "Il linguaggio - spiega Di Cesare - è qualcosa di propriamente umano. Solo il genere umano ha un vero linguaggio, che è alla base della sua evoluzione culturale, delle teorie, di tutto quello che siamo oggi. E' l'unica cosa di veramente vicino all'essere umano e all'intelligenza". E se da un lato il linguaggio é qualcosa di propriamente umano, dall'altro é strettamente correlato all'intelligenza.