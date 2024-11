Bergamonews.it - Cascina Ponchia, ristrutturazione finita e appartamenti pronti: si apre il 7 dicembre

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Tutto pronto per l’inaugurazione della. Il taglio del nastro, per il complesso di proprietà del Comune di Bergamo, sito nel cuore di Monterosso e completamente riqualificato, è fissato per sabato 7, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Marcella Messina e delle associazioni legate al progetto. Lavori completati dunque e edificio pronto ad essere vissuto grazie ad un intervento cominciato nell’estate del 2023.vivrà così una seconda vita grazie alla creazione di uno spazio di co-housing per persone con disturbi dello spettro autistico e darà spazio anche a luoghi della socialità da dedicare al quartiere. Il progetto aveva preso avvio grazie ad una delibera voluta dall’allora Giunta Gori, nel cui testo c’era proprio la volontà di avviare un progetto di alto valore sociale negli spazi della, ritornata nelle disponibilità dopo alcuni anni di occupazione abusiva.