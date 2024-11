Spazionapoli.it - “Buongiorno lo ha consigliato a Conte!”: mercato Napoli, il retroscena

Leggi su Spazionapoli.it

Quale sarà il prossimo colpo didel? Alessandrohaun nome ad Antonio. Si avvicina la sessione invernale di calcio. Ilsi guarda intorno, Giovanni Manna ha ben chiaro quali sono le necessità degli azzurri in questa fase della stagione, ed ecco perchè si faranno soltanto operazioni che siano davvero in grado di migliorare la rosa a disposizione dell’allenatore pugliese.attende, Manna valuta: ilpotrebbe offrire delle occasioni soprattutto per giugno, anche perché sembra difficile che qualche squadra possa liberarsi di pedine importanti a campionato in corso, al netto di quelle che potrebbero essere delle proposte davvero irrinunciabili.C’è un nome sul quale ilstarebbe lavorando e che sarebbe statoda uno degli azzurri attualmente a disposizione di: Alessandro, ha indicato un suo ex compagno come colpo ideale per a compagine azzurra.