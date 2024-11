Lettera43.it - Andrea Battistoni è il nuovo direttore musicale del Teatro Regio di Torino

Il violoncellista, compositore ed’orchestraè ildeldi. La sua nomina, da parte del sovrintendente Mathieu Jouvin e delartistico Cristiano Sandri, colma un vuoto di sei anni. L’ultimo, infatti, è stato GianNoseda, decaduto nel 2018 per via delle dimissioni dell’allora sovrintendente Walter Vergnano.entrerà in carica il primo gennaio 2025 con un mandato che abbraccerà le prossime due stagioni. Sarà impegnato con l’orchestra e il coro per almeno due titoli l’anno e diversi concerti. «L’opera è come l’artigianato perché è fatta di relazioni e quotidianità, ilfa parte di questo ingranaggio. Desidero donare il mio impegno a questocon tutte le maestranze e tutti quelli che compongono la bottega del