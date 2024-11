Lanazione.it - A scuola con “ReFashion“. Contro la moda usa e getta

Leggi su Lanazione.it

Si chiama fast fashion. E’ laveloce, all’insegna del consumismo. Capi a prezzi stracciati e un modello di business basato sull’acquisto compulsivo. I vestiti vengono così trasformati in prodotti usa egenerando danni ambientali e sociali. Una ““ da invertire. Ci prova Sistema Ambiente con una iniziativa dedicata, principalmente rivolta alle scuole che ieri mattina si sono date appuntamento al cinema Astra. “Sistema Ambiente non è, o almeno non è più, solo l’azienda che raccoglie i rifiuti e li va a smaltire – ha sottolineato la presidente Sandra Bianchi–. E’ importante per noi essere da stimolo per riflessioni sul tema della sostenibilità, e si parte dall’origine, da ciò che si acquista“. Tessuti non riciclabili, colori più inquinanti: l’educazione nella scelta all’origine del prodotto è fondamentale.