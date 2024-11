Iodonna.it - Viaggio in vista? Un caffè nei bar delle Maison della moda è d'obbligo

Laha sempre più fame (di successo) ed espande il mercato del luxury alla ristorazione. Dopo il tentativo riuscito di brand leader come Ralph Lauren e Prada, oggi è una tendenza sempre più comune tra lequella di inaugurare speciali bar fashion o ristoranti customizzati. In vendita c’è molto più di un semplice: questi luoghi curati nel dettaglio offrono la possibilità al consumatore di entrare nel l’universo del marchio e connettersi con la sua storia ed estetica. Dalla colazione all’aperitivo, sparsi in tutta Europa e nel mondo, ecco quali visitare durante le vacanze Natalizie (e non solo). Laitaliana conquista la Luna: presentata la tuta spaziale firmata Prada X Tra le mete più in voga troviamo sicuramente Londra, dove sono diversi i brand che hanno deciso di espandersi offrendo caffetteria e ristorazione, ma anche Parigi e Bangkok.