Lapresse.it - Ue: frode Iva record da 297 mln, maxi blitz Procura europea in 16 paesi

Milano, 28 nov. (LaPresse) –operazione in Ue contro le frodi sull’Iva. A mettere in piedi il sistema basato sul commercio di prodotti elettronici un’organizzazione criminale scoperta dalla(Eppo) di Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania), che negli ultimi due giorni ha mobilitato 624 agenti di polizia per eseguire perquisizioni e arresti in 16. Il valore della, in termini di perdita di imposte, è stimato nella cifradi 297 milioni di euro. L’indagine, denominata Admiral 2.0, coinvolge oltre 400 società. Nelsono state eseguite più di 350 perquisizioni in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia,Bassi, Slovacchia, Spagna. Gli arresti, 32, sono invece stati eseguiti in Estonia, Lettonia e Lituania.