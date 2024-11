Ilrestodelcarlino.it - Torna ‘Siamo tutti ricercati’. Formazione ai volontari in carcere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riprende il percorso formativoorganizzato dalla Pastorale della salute della diocesi, rivolto aiine per chi vuole approfondire questo mondo. Il primo incontro, dal titolo ‘Dal dentro al fuori: progettualità e percorsi per gli autori di reato’, è in programma stasera alle 21 presso la chiesa di San Maurizio in via Amendola; intervengono la prof.ssa Antonia Sandrolini, ex funzionaria UEPE, Luca Gianferrari, Servizio Politiche di Welfare e Intercultura del Comune di Reggio Emilia e Francesca Bertolini, Garante delle persone private della libertà personale di Reggio Emilia. Il secondo appuntamento ‘Ero forestiero e mi avete ospitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Cos’è ilper chi è straniero?’ è in calendario per il 15 dicembre e interverrà il diacono Francesco Braghiroli,o dele direttore dell’ufficio pastorale Migrantes.