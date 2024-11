Quifinanza.it - Stellantis, Mirafiori chiude le carrozzerie fino all’8 gennaio: la motivazione del nuovo stop

Con una nuova comunicazione,ha annunciato la chiusura delle attività dellenello stabilimento di, a Torino, dal 2 al 17 dicembre. Ma a causa di accordi pregressi e dell’accorpamento con giorni festivi, loeffettivo si protrarrà2025.La chiusura riguarda esclusivamente il repartoe non il resto del complesso didove, precisa il gruppo, “ci sono cinque stabilimenti e uffici amministrativi di varie entità, con circa 13mila persone complessivamente”.Loalla produzione viene giustificato per via della “persistente situazione di incertezza nelle vendite di vetture elettriche in svariati mercati europei che rappresentano il 97% della produzione die di vetture del settore del lusso in alcuni paesi extraeuropei come Cina e Stati Uniti“.