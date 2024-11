Liberoquotidiano.it - Sentenza Chiappani, ecco la pronuncia del Tribunale di Venezia

La dr. Tania Vettore, giudice della seconda sezione questo, hato la seguente:nella controversia iscritta al n. 996 degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, con atto di citazione notificato in data 09.02.2021 da - ANTONINO ANGELO(c.f. CHPNNN53P11G149I), elettivamente domiciliato in- Mestre (VE), via Verdi n. 33, presso lo Studio dell'avv. Francesco Iaderosa (pec francesco.iaderosa@.pecavvocati.it), rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Tomalino (pec umberto.tomalino@l.pecavvocati.it) e Luca Tomalino (pec luca.tomalino@l.pecavvocati.it) per procura allegata telematicamente all'atto di citazione; (attore) contro - LA VERITA' S.