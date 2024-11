Ilrestodelcarlino.it - Riapre il Polo Natatorio di Rovigo: ecco quando

, 28 novembre 2024 – Un annuncio atteso da tempo, dopo la chiusura per lavori e polemiche: ildi. Ad annunciarlo sono stati la sindaca Valeria Cittadin e l’assessore allo sport Andrea Bimbatti, che affermano con soddisfazione: “Siamo molto felici di confermare che finalmente la città potrà tornare a frequentare il, restituendo alla nostra comunità un impianto fondamentale non solo per l’attività sportiva ma anche per il significato sociale che rappresenta”. “Siamo consapevoli – continuano gli amministratori – del disagio subito dai cittadini, ma quello che era nelle nostre possibilità è stato fatto ed abbiamo sempre sollecitato gli uffici a chiudere le operazioni di gara nel minor tempo possibile. Abbiamo preso contatti con i nuovi gestori e possiamo già annunciare che prima di Natale i nostri cittadini potranno varcare la soglia della piscina Baldetti”.