Proroga del secondo acconto Irpef per le partite Iva nel 2025 | per chi vale e le rate

Rinviata la scadenza delper leIva. Laè stata approvata in Senato insieme al decreto fiscale, nonostante lo scontro a colpi di veti incrociati tra i partiti della maggioranza, che ha votato la fiducia al Governo sul testo legato alla Legge di Bilancio. Il pagamento potrà dunque essere corrisposto, dalla platea di contribuenti interessati dalla norma, entro il 16 gennaio.Lanel Dl fiscaleLa misura rientra nel Decreto legge, collegato alla manovrain quanto anticipa al 2024 alcune spese alleggerendo di 1,7 miliardi i conti del prossimo anno, che attende il passaggio in seconda lettura alla Camera, in vista dell’approvazione prima del 18 dicembre.Con le modifiche del Governo all’emendamento presentato dalla Lega viene riproposta lasperimentata lo scorso anno, che, come sottolineato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, era “stata accolta con grande interesse anche dagli intermediari e dai professionisti, perché ha consentito una maggiore flessibilità nella pianificazione delle spese fiscali per i lavoratori autonomi”.