Presente Prossimo | a Vertova arriva Stefania Auci

. Sarà, autrice dei best seller I Leoni di Sicilia e L’Inverno dei Leoni, la protagonista del terzo appuntamento del festival letterario, organizzato dal Sistema Bibliotecario della Val Seriana. L’incontro è previsto per venerdì 30 novembre, alle ore 18, presso il centro culturale Testori di, dove l’autrice dialogherà con Lorita Biffi, approfondendo la storia della celebre famiglia Florio.Nata a Trapani, 50 anni, insegnante di sostegno,è diventata un punto di riferimento della narrativa contemporanea grazie alla saga che ripercorre i successi, i fallimenti, gli amori e le lotte della famiglia Florio, protagonisti di una Sicilia a cavallo tra Settecento e Ottocento.Il primo volume, I Leoni di Sicilia, pubblicato in Italia nel 2019 dopo il successo riscosso negli Stati Uniti, in Francia, nei Paesi Bassi e in Spagna, ha raggiunto oltre 1 milione di copie vendute ed è stato tradotto in 40 lingue, diventando il più grande fenomeno editoriale degli ultimi anni.