Liberoquotidiano.it - Poliziotto accoltellato a Milano, l'incontro con il presidente del Senato La Russa

Ignazio Laha ricevuto a Roma Christian Di Martino, il vice ispettore della polizia che lo scorso maggio fualla stazione di Lambrate, a, da un 37enne di origine marocchina mentre cercava di impedirgli di lanciare pietre contro i passanti. "Voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine che ogni giorno fanno qualcosa per la nostra sicurezza", ha detto ildel. "Sono molto onorato di essere qui, ringrazio ilperché è venuto al Niguarda in quei momenti in cui ero in ospedale. Oggi mi ha onorato nuovamente essere qui in sua presenza, lo ringrazio per le belle parole", ha affermato Di Martino.