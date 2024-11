Lortica.it - Notte di incidenti: uomo di 64 anni in codice rosso alle Scotte

movimentata sulle strade della provincia di Arezzo, con una serie diche hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Il più grave si è verificato ad Arezzo, in via Galileo Ferraris, poco prima dell’alba di oggi, 28 novembre.5:06 del mattino, il personale del 118 è statortato per soccorrere undi 64, finito fuori strada con il proprio furgoncino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Bianca, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’, in condizioni critiche, è stato trasportato in3 al policlinico Ledi Siena.Non è stato l’unico incidente della4 circa, lungo la SR69 nei pressi di Pieve a Maiano, un’auto con a bordo quattro giovani si è cappottata. Nonostante la dinamica spettacolare, i passeggeri non hanno riportato ferite gravi e non è stato necessario il ricovero in ospedale.