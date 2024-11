Gaeta.it - MSC Completa L’Offerta Pubblica per Hamburger Hafen und Logistik AG e Crea Joint Venture con Amburgo

Facebook WhatsAppTwitter Porto die MSC si uniscono nel segno della crescita e dell’innovazione. La Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE, controllata dal Gruppo MSC, ha recentementeto con successovolontaria per acquisire le azioni diundAktiengesellschaft . Questo accordo segna l’inizio di unacon la Città di, promettendo investimenti strategici e un miglioramento delle operazioni nel porto.Le condizioni di chiusura e l’accordo pubblicoLa nota ufficiale di MSC ha comunicato che tutte le condizioni di chiusura per l’accordo sono state soddisfatte, inclusa l’approvazione del Parlamento die le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità per il controllo delle fusioni. Questo passo è cruciale per garantire una transizione fluida e una governance condivisa della nuova entità.