News.robadadonne.it - Morta di cancro a 17 anni Liz Hatton, fu protagonista di un bellissimo scatto con Kate Middleton

Leggi su News.robadadonne.it

Lo scorso ottobre loche la imlava abbracciata dalla principessa del Gallesha fatto il giro del mondo, ma l’epilogo più tragico, per la diciassettenne Liz, è purtroppo arrivato: la giovane fotogtafa di Harrogate, nel North Yorkshire, èdiera stata invitata al castello di Windsor proprio per incontrare la principessa, che aveva da poco finito il suo percorso di chemioterapia; a gennaio alla giovane era stato diagnosticato un tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde aggressivo, con una aspettativa di vita dai sei mesi ai tre, e da quel momento aveva cominciato a impegnarsi in vari progetti fotografici. Vi raccomandiamo. Il commovente abbraccio dicon Liz, malata diLa principessa del Galles è tornata a farsi vedere pubblicamente a Windsor, dove ha incontrato una sedicenne affetta da una forma dimolto .