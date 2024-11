Gqitalia.it - Mai pensato di noleggiare una Ferrari anche solo per un giorno?

Leggi su Gqitalia.it

Le code di un’ora allo sportello dell’autonoleggio fra milioni di altri clienti, turisti e trasfertisti, sperando di avere il modello che abbiamo selezionato online - quello che ci piaceva - e ricevendone invece un altro che non ci garba affatto, ma è “equivalente”. Questa esperienza, nota alla maggior parte di noi, è esattamente quella che Primerent risparmia ai suoi clienti: a quelli dell’alta gamma del mercato dell’auto, almeno.primerentcourtesy press office PrimerentNata nel 2004 per mano di Saverio Castellaneta, oggi CEO e principale azionista della società, Primerent è la prima in Italia e in Europa nel noleggio di vetture di alta gamma per periodi brevi e medi: da una un anno. Dispone di un parco auto superiore alle 400 unità, rinnovato ogni otto mesi, composto da Porsche,, Lamborghini, Aston Martin (Primerent ha uno dei due soli esemplari oggi esistenti in Italia di DBX), Land Rover, Maserati, Mercedes, Audi e BMW.