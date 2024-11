Ilnapolista.it - Le Parisien accusa Luis Enrique per il crollo del Psg. Lo spagnolo diventa un caso

Leha sollevato ancora dubbi suvisto ildella squadra del Paris Saint-Germain. La disfatta dei parigini contro il Bayern Monaco èta un vero. Dopo un anno dal suo arrivo continuano i tanti interrogativi che riguardano le sue scelte forti ma “infruttuose”.Ecco cosa ha scritto il quotidiano francese:“Colpevole e responsabile.ha sbagliato le sue scelte martedì 26 novembre a Monaco (1-0). Questa serata ha confermato i limiti della sua squadra in Europa. Il tecnicosta raggiungendo i suoi obiettivi? Nonostante siato l’allenatore del PSG con più sconfitte in Champions League (8 in 17 partite), gli interrogativi sul suoaumentano“.La domanda che si pone è soprattutto se sappia dove stia andando:“È ovvio che il piano scelto per sfidare il Bayern non ha funzionato affatto.