L’Australia vieta i social network ai minori di 16 anni FdI | Presto anche noi faremo lo stesso

hato l’utilizzo deiaidi 16verso piattaforme come X,Tik Tok, Instagram e Facebook. Il provvedimento ha ricevuto il via dalle due Camere del Parlamento con un sostegno da ambedue le parti, obbligando queste piattaforme online a prendere “misure ragionevoli” per evitare che iregistrino un account. Le aziende che non adempiranno queste regole, rischieranno multe fino a 50 milioni di dollari australiani: sanzioni che quindi risultano molto severe. Le aziende cercano di correre ai ripari, definendo le nuove regolamentazioni “vaghe”, “problematiche” e “affrettate”Le parole del Premier australiano sulle limitazioni deiaiIl premier australiano, Anthony Albanese, ha spiegato che iper inon sono positivi, perché rappresentano “un motore di ansia, un veicolo per i truffatori e, cosa peggiore, uno strumento per i predatori online”.