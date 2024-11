Metropolitanmagazine.it - Laura Pausini super ospite a Verissimo: una puntata per celebrare i 30 anni di carriera

: l'interprete di Solarolo sarà la protagonista delladidi domenica 1 dicembre, volta ai 30didell'artista italiana più premiata al mondo.domenica 1 dicembreLa cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 5 miliardi di streamings su Spotify, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, saràdi Silvia Toffanin per una lunga ed emozionante intervista. Tra ricordi e aneddoti,rivivrà i momenti più significativi del suo glorioso percorso artistico e della sua vita privata.ritorna nel weekend di Canale 5, con il doppio appuntamento condotto da Silvia Toffanin, in onda a partire sabato 30 novembre a partire dalle 16:30 e domenica 1 dicembre dalle 16:00