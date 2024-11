Superguidatv.it - La coda del diavolo – la recensione del film con Luca Argentero e Cristiana Dell’Anna

Ladelè il nuovo action thriller di Domenico De Feudis con. Ilè andato in onda per la prima volta lunedì 25 novembre su Sky Cinema Uno. Scritto da Nicola Ravera Rafele e Gabriele Scarfone, è prodotto da Andrea Paris e Matteo Rovere, ed è una produzione Groenlandia e Vision Distribution in collaborazione con Sky.Tratto dall’omonimo libro di Maurizio Maggi, questa pellicola ha come protagonista Sante Moras, una guardia carceraria che viene incastrata per omicidio. Al suo fianco, ben presto si unisce la giornalista Fabiana Lai, che crede fermamente nella sua innocenza. Sulle sue tracce però, c’è il commissario Tommaso Lago, le cui certezze vacillano man mano che acquisisce nuove informazioni. Tra misteri, omicidi e segreti che tornano a galla, in quest’articolo vi sveliamo di più su Ladel