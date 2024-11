La bufala delle sette masse tumorali di Fiorello dopo i vaccini anti Covid

Leggi su Open.online

A seguito della pubblicazione di un articolo nel novembre 2024, si sostiene che Rosarioabbia riscontratodurante una visita di routine e che sarebbe finito sotto i ferri immediatamente. L’area No Vax non ha esistato, riprendendo la presunta recente notizia e associandola ai-19, in particolare a seguito di una sua scenetta andata in onda durante il Festival di Sanremo dove prendeva in giro le teorievaccino. Si tratta di una notizia fornita in maniera del tutto fuorviante.Per chi ha frettaL’articolo che i No Vax sfruttano è del 2024, ma riporta un fatto del 2015.aveva raccontato nel 2015 di aver subito un intervento su dei nei sospetti.Nel 2015 non c’erano ancora i-19, pertanto parliamo di un periodo pre pandemico.