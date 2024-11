Amica.it - Jude Law ci ha rovinato la magia svelando un segreto su un suo film

Leggi su Amica.it

Vatti a fidare. Avete presente quello splendido cottage da sogno che faceva da sfondo alla storia d’amore traLaw e Cameron Diaz nelL’amore non va in vacanza. La verità è che non esiste. È l’amara verità raccontata dall’attore, 51 anni.GUARDA LE FOTOLaw, da dandy a daddy: foto bellissime di un attore bellissimoLaw svela unsu “L’amore non va in vacanza”Nella commedia romantica del 2006, il cui titolo originale è The Holiday, Amanda (Cameron Diaz) e Graham (Law) si innamorano nel pittoresco Rosehill Cottage di Iris (Kate Winslet). Uno splendido villino di campagna nel Surrey con il camino rustico in pietra, i fiori, l’arredo shabby chic. Un cottage che ha fatto sognare gli appassionati della pellicola, un must da vedere e rivedere nelle festività natalizie, che però.