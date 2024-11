Quotidiano.net - Internazionalizzazione e servizi per le isole. L’impegno di Alis

"Vorrei sottolineare l’incredibile e rapida crescita associativa che abbiamo vissuto in questi anni di profonde evoluzioni e che stiamo vivendo e oggirappresenta a livello italiano ed europeo 2300 imprese, 320 mila lavoratori e 90 miliardi di euro di fatturato aggregato. A questi numeri ci siamo arrivati con il duro lavoro quotidiano, trasmettendo e ricevendo la fiducia verso i soci e puntando su una squadra solida e motivata". Questo il pensiero di Guido Grimaldi, riconfermato da qualche giorno alla guida di. L’associazione di categoria dialoga con le istituzioni e ha come obiettivi "l’delle imprese, la semplificazione e sburocratizzazione del settore, ma anche l’esigenza di garantire uno di continuità territoriale con le grandiitaliane. Ci siamo battuti per equilibrare il sistema delle sovvenzioni pubbliche e per evitare quindi la concorrenza sleale a danno di imprese e cittadini sardi e siciliani, facendo così risparmiare al Governo italiano oltre 50 milioni di euro all’anno", sottolinea Grimaldi.