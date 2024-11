Quotidiano.net - Il curioso caso delle scarpette rosse del Mago di Oz. Dopo il furto finiscono all’asta

Roma, 28 novembre 2024 – Le scintillantirosso rubino di Dorothy, indossate da Judy Garland ne ‘Ildi Oz’, film cult del 1939, andranno. Le iconiche calzature hanno una storia lunga e particolare: erano state rubate nel 2005 dal Judy Garland Museum di Grand Rapids, città del Minnesota che ha dato i natali alla leggendaria attrice e sono scomparse per ben 13 anni. Fino a quando l’FBI le ha ritrovate nel 2018 grazie a un’operazione sotto copertura. Il paio diche saranno vendute all’incanto appartengono al collezionista Michael Shaw e sono uno dei quattro esemplari superstiti del film. Le altre tre appartengono all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, allo Smithsonian Museum of American History e a un altro collezionista privato. Secondo l’Heritage Auction, si tratta del paio meglio conservato tra quelli usati da Judy Garland durante le riprese: la coppia di calzature “ha un colore più scuro di qualsiasi altro paio conosciuto, un ricco bordeaux, probabilmente il risultato di un'attenta conservazione al riparo dalla luce diretta”, si legge sul sito della casa d’aste.