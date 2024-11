Tpi.it - Il 3 dicembre comincia il GivingTuesday 2024: tante iniziative in tutta Italia, nel segno della generosità, dopo la “sbornia” del Black Friday

Martedì 3, l’e il mondo si uniscono per celebrare il, la giornata mondiale del dono, un’imporoccasione per riflettere sul valore del dono e sulla capacità di promuovere lacome leva per il cambiamento sociale. In, la Fondazione Filantropica AIFR – ETS guida l’ottava edizione delproponendo una serie dipensate per sensibilizzare l’opinione pubblica e valorizzare il ruolo del Terzo Settore, con il patrocinio di ANCI – Associazione Nazionale Comunini, Assifero e CSVNet.Stando ai dati, oltre il 54% deglini considera il dono essenziale per migliorare la società, un dato significativo in un contesto segnato da crescenti disuguaglianze e dall’urgenza di trovare risposte concrete alle numerose emergenze sociali.