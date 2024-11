Butac.it - HAARP e il Parlamento europeo

Leggi su Butac.it

Un lettore ci ha inviato un link a un vecchio documento pubblicato sulle pagine del, un testo che risale a 25 anni fa. Si tratta di una proposta di risoluzione del 1999 intitolata:Risoluzione sull’ambiente, la sicurezza e la politica estera: strategie per lo sfruttamento delle risorse militari a favore dell’ambienteSi tratta di una relazione redatta dalla Commissione per gli Affari Esteri, la Sicurezza e la Politica di Difesa del. Relatrice principale era la deputata svedese Maj Britt Theorin. Secondo quanto ci viene raccontato dal nostro lettore i complottisti:.dicono cheè realtà, la manipolazione del clima soprattutto come arma è vera perchè compare all’interno di questo documento.Ma in realtà le cose non stanno proprio come raccontato dai complottisti che condividono quel documento, e la cosa sciocca è che basterebbe leggerlo con attenzione ed essere dotati di spirito critico per rendersi conto dei fatti reali.