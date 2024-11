Ilrestodelcarlino.it - Giornata della disabilità: "Un impegno per tutti"

"Non basta mai. Ci sono sempre nuove sfide da affrontare e tanti progetti da realizzare, pensando all’oggi e dando garanzie per il domani, nell’ottica del ‘dopo di noi’. Per questo ci siamo, e continueremo ad esserci. Lo dimostrano i numeri, quelli che parlando di 10 milioni e 538mila euro spesi per fornire servizi ed effettuare interventi a favore delle persone con(ai quali si sommano gli oltre 2 milioni dedicati allain ambito scolastico) e che corrispondono a circa un terzo dell’intero ammontare dei fondi a disposizione dei servizi sociali". Le parole sono dell’assessora di competenza Carmelina Labruzzo, suffragata dalla dirigente Elisabetta Scoccati e da Carlo Verona, consigliere comunale con delega all’accessibilità e all’inclusione. Il report è stato presentato ieri in occasione dell’illustrazione del nutrito programma di attività che si svolgeranno nei prossimi giorni, con fulcro il 3 dicembre,internazionale dedicata alle persone con