Oasport.it - Finali degli Slam e dei grandi tornei in chiaro? L’effetto Sinner si fa sentire

Leggi su Oasport.it

Effetto Jannik? Lo si potrebbe chiamare così. Inutile negare che l’interesse crescente per il tennis nel nostro Paese sia da ricondurre soprattutto alle imprese del giocatore altoatesino, straordinario protagonista di questo 2024, con due titoli, tre Masters1000, le ATP Finals, otto titoli in totale nel massimo circuito internazionale, la conquista della Coppa Davis e della vetta della classifica mondiale.Riscontri che hanno riscosso l’interesseitaliani e la richiesta di guardare agli eventi indavanti alla tv si è fatta sempre maggiore. E così da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è pensato di agire per un aggiornamentoeventi visibili senza abbonamenti. In passato, era l’AGCOM, ovvero l’Autorità garante della comunicazione, a occuparsi di stilare e aggiornare l’elenco delle manifestazioni da trasmettere free in televisione, per ragioni di pubblico interesse.