Eurolega | Virtus Bologna ko in trasferta a Parigi

Leggi su Sportface.it

Perde ancora la(2-10). Dopo aver fatto partita pari contro due colossi come Panathinaikos e Fenerbahce, le V Nere non sfigurano nemmeno in casa del Paris (9-3), ma cadono 81-78 nella dodicesima giornata di. Match dalla grande intensità con i francesi che allungano e si fanno riprendere più volte rischiando l’overtime all’ultimo possesso. Clyburn mette 25 punti, ma non riesce nella tripla miracolosa per il pareggio. Altra grande prova di Cordinier (16+7+8), ma lacontinua a sprofondare e ad allontanarsi pericolosamente dalla zona playoff. Sponda Paris bene TJ Short (19 punti+9 assist) e l’ex Olimpia Milano Maodo Lo (15 punti). I francesi non perdono una partita dal 26 ottobre (campionato contro Cholet). L’ultimo ko inrisale al 17 ottobre contro il Bayern.