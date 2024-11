Zonawrestling.net - Dynamite 27.11.2024 Parte il Continental Classic

Benvenuti all’analisi del weekly show della AEW, tenutosi presso la Wintrust Arena di Chicago. Una serata che si preannuncia intensa con l’inizio dele diverse situazioni da risolvere dopo Full Gear.Lo show si apre con un video recap di Full Gear sulle note di “November Rain” dei Guns N’ Roses, seguito da una presentazione del.MVP sale sul ring con Bobby Lashley e Shelton Benjamin, paragonando i suoi atleti a Walter Payton e Michael Jordan. Riceve un’ovazione dal pubblico di Chicago ma specifica che non è la serata per lui, ma per la Hurt Syndicate. Parla del suo biglietto da visita come un golden ticket e critica l’arroganza di Swerve Strickland, ricordando come Lashley lo abbia dominato a Full Gear. Dichiara che il loro obiettivo è vincere titoli e usarli per ottenere più potere e denaro.